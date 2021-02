Thomas De Gendt in preselectie Olympische Spelen: "Ik maak weinig kans"

Thomas De Gendt heeft op zijn 34ste de een preselectie voor de Olympische Spelen in Tokio op zak. Al blijft hij er ook heel nuchter bij, toch is de ambitie er wel.

De Gendt ligt er alvast niet wakker van. "Fijn. Maar hoe lang is die 'shortlist'?", zegt hij aan HLN. "Vijftien à twintig renners?"

Er zijn vijf plaatsjes beschikbaar, volgens de krant zouden er acht namen op de lijst staan moeten staan. Met Van Aert, Evenepoel, Van Avermaet, Benoot, Teuns, Devenyns, Serry. "Een olympische selectie sla je nooit zomaar af. Maar eerlijk gezegd acht ik de kans heel klein dat het zover komt. Er zijn al een paar certitudes.”

En plannen wil hij die trip richting Japan zeker doen. "Na de Tour ben ik bereid om vanuit Parijs rechtstreeks door te reizen naar Japan. Afhankelijk natuurlijk van wat uiteindelijk zal worden beslist: moeten we alsnog in preventieve Covid-quarantaine of volstaat een vaccinatie? Áls ik ga, zal het in een pure knechtenrol zijn. Onruststoker, in dienst van onze twee kopmannen.”