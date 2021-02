Tim Wellens na eerste overwinning van het seizoen: "Het was meteen duidelijk dat de winnaar vooraan zat"

Tim Wellens heeft niet lang moeten wachten op zijn eerste zege van het seizoen. Na drie koersdagen was het al zover in de Ster van Bessèges, waarin hij de sterkste man was van een zeer mooie kopgroep.

Dat er zoveel grote namen in de ontsnapping zaten, is volgens Tim Wellens geen verrassing. "Hier rijdt een heel goed peloton rond qua niveau. We hadden op voorhand de etappe besproeken en gezien dat het begin van de rit over een geaccidenteerd terrein ging met veel technische afdalingen. Daarop heben we besloten dat ik mee zou gaan in de ontsnapping, maar we wisten dat veel renners geïnteresseerd zouden zijn", klinkt het.

Met onder meer Van Avermaet, Kwiatkowski en Bernal in de ontsnapping was de concurrentie niet min. Op zo'n 15 kilometer van de streep ging Wellens ervandoor in een afdaling. "Ploegmaat Oldani liet daar perfect het gat vallen maar voor mij was het soms ook kantje-boordje. Ik zag olie op de weg en de motor voor mij had het lastig om zijn lijn te houden. Dat er zo weinig koersen zijn, maakt deze zege heel belangrijk", beseft hij.

In het algemeen klassement is Wellens meteen favoriet voor het eindklassement. Vooral de slottijdrit van 11 kilometer lijkt een cruciale etappe te worden, dat beseft de renner van Lotto-Soudal zelf ook. "Ik heb nu 48 seconden voor op Kwiatkowski en als ik goede benen heb zal het mij wel lukken. Iedereen kan een slechte dag hebben maar het parcours ligt me wel", is Wellens hoopvol.