🎥 Edward Theuns verlaat Ster van Bessèges met verdienstelijke top tien: "Vertrouwen voor de klassiekers"

Edward Theuns stond voor de opgave om zijn ereplaats in de Ster van Bessèges te verdedigen in de afsluitende tijdrit in Alès. Terwijl hij geen specialist is in de discipline, maar Theuns sleepte wel nog een achtste plaats in het klassement uit de brand. Goede start van het seizoen dus.

"Ik wist dat het een zware tijdrit was", zegt Theuns over de laatste etappe in de Ster van Bessèges. "Daar heb ik bevestiging van gekregen. Het is in deze tijdrit moeilijk om de juiste snelheid te vinden, ook met die laatste klim. De wind maakte het niet gemakkelijker. Ik probeerde een zo goed mogelijk tempo te rijden. Ik wist dat ik op de klim wat tijd ging verliezen."

In het klassement ging Theuns van positie 2 naar 8. Daar al te zwaar aan tillen doet hij niet. "Ik ben nog altijd geen tijdritspecialist. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik ben vrij tevreden met de prestatie. Ik heb het maximum gedaan. Ik wist dat ik enkele plaatsen ging verliezen in het klassement. Uiteindelijk is het nog wel een degelijke top tien."

Zeker en vast. Switchen naar het rondewerk dan maar? "Neen, dat denk ik niet", moet Theuns lachen. "Ik was blij dat ik vrijdag goed meedeed. Ik had liever toen gewonnen. De vorm is goed voor de start van het seizoen. Ik ben blij met de afgelopen week. Ik hoop dat er nog een paar procentjes bij komen voor de klassiekers. Dan heb ik er wel vertrouwen in dat we met het team sterk voor de dag zullen komen in de klassiekers."