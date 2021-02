Nog twee crossen te gaan in X²O-badkamerstrofee, kunnen concurrenten dichter bij Iserbyt sluipen?

De Superprestige, de Wereldbeker en het WK hebben de veldrijders al achter de rug. Maar in de X²O-badkamerstrofee staan nog twee crossen op de kalender. De eerste cross is de Krawatencross in Lille, die zondag verreden wordt.

Opnieuw geen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld. Beide heren richten zich opnieuw op de weg en zijn in volle voorbereiding richting de klassiekers. Vorig jaar was Van Aert er wel bij. Hij won toen in zijn Lille voor de eerste keer sinds zijn val in de Ronde van Frankrijk eerder dat jaar.

Normaal gezien is de Krawatencross een snelle cross zonder al te veel slijk en modder. Maar de sneeuw van afgelopen nacht kan daar weleens verandering in hebben gebracht. De renners moeten bovendien ook zo'n kilometer in het zand rijden.

Favorieten heren

Eli Iserbyt is de leider in de tussenstand van de X²O-badkamerstrofee. Hij heeft 2'46" voorsprong op Toon Aerts en 3'18" op Michael Vanthourenhout. Dat lijkt veel maar met nog twee crossen in het verschiet kan veel gebeuren. Een ongelukkige valpartij of lekke band en het verschil is snel gehalveerd.

Grote favoriet in Lille is uiteraard Laurens Sweeck, die een dubbel weekend kan afsluiten met twee overwinningen. Na zijn prestatie in Middelkerke zal hij de man zijn die ze in de gaten moeten houden. Michael Vanthourenhout verwachten we ook op het podium. Verder is het afwachten hoe Toon Aerts zijn offday in Middelkerke verwerkt heeft of hoe Eli Iserbyt voor de dag zal komen.

Favorieten dames

Bij de dames is het nog net iets spannender tussen nummers 1 en 2 want Lucinda Brand heeft amper 38 seconden voorsprong op Denise Betsema. Alvarado volgt al op meer dan 4 minuten.

Dat Betsema de beste was in Middelkerke, zal ook bij Brand de alarmbellen doen afgaan. De wereldkampioene wil graag een soloslim in het veld en enkel het X²O-klassement kan ze nog verliezen. Samen met Worst en Alvarado verwachten we opnieuw het Nederlandse kwarter vooraan.

Sanne Cant was in Middelkerke in zeer goede doen, misschien kan zij zich nog wel tussen de Nederlandse dames nestelen.