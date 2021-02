Wellens optimistisch over behouden leiderstrui in slottijdrit

TIm Wellens moet nog één tijdrit van zo'n 11 kilometer rijden voor hij zeker is van eindwinst in de Ster van Bessèges. De renner van Lotto-Soudal vertrouwt erop dat het goed komt.

Wellens heeft een uitstekende tijdrit in de benen als de afstand niet te lang is. Een tijdrit van 11 kilometer met een aankomst in stijgende lijn moet hem zeker liggen en dat beseft hij zelf maar al te goed. Al was hij ook blij dat hij zaterdag niet tot het uiterste werd gedreven.

"Ik voelde de vermoeidheid van vrijdag nog in mijn benen maar ik voel me in het algemeen wel goed. Ik ben hoopbol voor de tijdrit al heb ik ze nog nooit gereden. Maandag hebben we de etappe verkend en het zou me moeten liggen met die vlakke aanloop en de klim in de laatste kilometer."

In het algemeen klassement heeft Wellens 44 seconden voorsprong op Edward Theuns. De dichtstgeplaatste renner die ook een uitstekende tijdrit heeft, is Kwiatkowski op 48 seconden.