Claeys laat alle randzaken los, heeft Ronde aangestipt en sprak vol lof over ex-ploegmaat tegen Oliver Naesen

Dimitri Claeys hoopt om dit jaar opnieuw een goede beurt te maken in de klassiekers. Een manier om die doelstelling te verwezenlijken, is voor hem om zich enkel te focussen op datgene waar hij controle over heeft en niet bezig te zijn met andere zaken.

Na de doorstart bij Qhubeka is het stilaan uitkijken naar de wedstrijden die er toe doen. "De focus heeft vooral gelegen op het voortbestaan van de ploeg en de trein weer op de rails krijgen. Stilaan zal de focus nu uitgaan richting de eerste wedstrijden en ook richting de klassiekers", vertelt Dimitri Claeys aan Wielerkrant. "Het materiaal gaat zeker goed genoeg zijn, we hebben goeie mechaniekers en ploegleiders die er mee bezig zijn."

Ook dit wielerseizoen is corona nog de onbekende factor. "Ik wil zelf uit mijn hoofd zetten dat ik mij op een bepaalde manier moet voorbereiden. We weten helemaal niet wat er zal doorgaan. We focussen eerst en vooral op het Vlaamse openingsweekend en op de klassiekers in maart en april. Hoe het gaat verlopen, weten we niet. Daar probeer ik volledig afstand van te nemen."

Ik ga ervan uit dat we met gelijke wapens gaan strijden

In Vlaanderen zullen de meeste wedstrijden wellicht wel plaatsvinden. "We focussen ons op de Vlaamse wedstrijden. Ik ga ervan uit dat we met gelijke wapens gaan strijden. Ik denk wel dat je een verschil kunt maken door die randzaken volledig los te laten." Is er één wedstrijd die Claeys eruit pikt? "Voor mij is dat Ronde van Vlaanderen. Ik spreek niet van winnen hé", voegt hij er met een lach aan toe. "Wel goed rijden."

Ook voor Oliver Naesen zullen de klassiekers belangrijk zijn. Die beschreef onlangs zijn ploegmaats in een artikel bij Cyclingnews. Daarbij ook ene Damien Touzé. Naesen kende hem vooraf niet echt goed, maar blijkt dat Claeys zich heel positief over Touzé had uitgelaten.

Touzé supergemotiveerde jongen die het echt wil maken

Claeys reed de laatste twee jaar samen met hem bij Cofidis. "Damien Touzé is één van de Franse talenten op gebied van eendagskoersen. Dat is echt een jongen die supergemotiveerd is en het wil maken. Een groot deel van het jaar woont hij ook aan de grens van Frankrijk en België. Hij komt het parcours dus vaak verkennen in België. Een heel goeie renner, daar gaan ze bij AG2R heel veel plezier aan hebben."