Pidcock zorgt nu ook voor waanzinnige stat in andere sport: "Blijkbaar is dit heel erg snel"

Wat kan hij niet, Tom Pidcock? Net als Mathieu van der Poel geldt hij als een multitalent in de koers. Wegwielrennen, veldrijden, mountainbiken: Pidcock doet het allemaal. Daarnaast is er nog iets wat de 21-jarige Brit kan als de beste: lopen.

Als hij ooit stopt met wielrennen, is er in de atletiek misschien nog wel een toekomst weggelegd voor Tom Pidcock. Uit het veldrijden weten we dat hij met sterke looppassages kan uitpakken. De jongeman uit Leeds heeft ook naast zijn wielerwedstrijden laten blijken hoe hard hij kan lopen.

Pidcock deed zondag een ochtendloop en wilde proberen om 5 kilometer af te leggen in 15 minuten. Hij klokte af op een eindtijd van 13 minuten en 25 seconden. "Blijkbaar is dit heel erg snel", moet hij er zelf om lachen op zijn Instagramaccount.

Dat is inderdaad zo. Het Europese record voor een stratenloop van 5 kilometer is bijvoorbeeld... 13 minuten en 18 seconden. "Ik ga binnen een paar dagen nog eens proberen om te bevestigen. Misschien is lopen wel de beste sport voor mij", bedenkt Pidcock zich met een kwinkslag.