Remco Evenepoel gelukkig met het feit dat hij opnieuw op de fiets mag zitten: "Het beste nieuws ooit!"

Remco Evenepoel mag zich opnieuw beginnen voorbereiden op dit seizoen. Onze landgenoot moest langer rusten dan verwacht na zijn zware val in de Ronde van Lombardije, maar nu heeft hij groen licht gekregen van de dokters om opnieuw te fietsen.

Evenepoel zelf is natuurlijk enorm opgetogen met het nieuws. Hij schreef het op twitter. "Het beste nieuws ooit. Bedankt aan iedereen voor de steun", aldus het jonge toptalent van Deceuninck–Quick-Step.

Best news ever ­čśŹ Thanks to each and single one of you for the support! Let’s goooooooooo! #backonthebike https://t.co/Y0frRYs6ym