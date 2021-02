🎥 Van de terugkeer in het peloton van Thomas tot een tevreden Italiaans duo: een blik achter de schermen bij Ineos

Bij Ineos willen ze u gerust een kleine blik achter de schermen geven van hoe dat collectief zich opstelt tijdens en naast de koers. In een video van bijna vier minuten zie je hoe ze bij Ineos de Ster van Bessèges beleefden. Onder andere Geraint Thomas komt aan bod. De Welshamn reed zijn eerste koers van het seizoen.

Dat was niet alleen voor hem het geval. ook voor Filippo Ganna. In het filmpje is onder andere te zien hoe hij reageert na zijn eerste overwinning. Die behaalde hij door aan te vallen en dat is misschien nog wel belangrijker. Bij Ineos willlen ze dit seizoen een andere, offensievere manier van koersen hanteren.

🎥 Behind the scenes at Besseges



Get up close and personal with the Grenadiers in Off-script: Episode 1 👊 pic.twitter.com/xKvUzGzGJm