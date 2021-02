Enkelingen in het peloton gaan tegen de stroom in: "Ik vind dat UCI lof mag krijgen om voor een keer proactief te zijn"

De nieuwe regels aangaande de positie van renners op de fiets kwam de UCI in het peloton op een storm van kritiek te staan. De overgrote meerderheid van de profrenners vinden het niet kunnen dat de UCI hen gaat opleggen welke houding ze mogen aannemen op de fiets.

Toch zijn er ook renners te vinden die voorstander zijn van de nieuwe regels, al zijn ze niet met veel. Met Daniel Martin neemt een behoorlijk grote naam het wel op voor de UCI. "Ik vind dat de UCi lof mag krijgen om voor een keertje proactief te zijn. Te vaak worden regels pas ingevoerd als reactie op ernstige blessures of erger."

I think @UCI_cycling should be applauded for being proactive for once. Too often rules are implemented reacting to serious injuries or worse. Riding helmetless is perfectly safe, until you crash and hit your head. The barriers in Poland were ‘safe’ for 12 years. Just 2 examples. — Dan Martin (@DanMartin86) February 9, 2021

Daar kan de UCI deze keer niet van beschuldigd worden. Het gaat in dit geval om op de buis zitten of de polsen op de stuur, maar Martin haalt ook een ander voorbeeld aan. "Rijden zonder helm is perfect veilig, tot je valt en je hoofd stoot. De dranghekken in Polen waren twaalf jaar lang 'veilig'. Dat zijn slechts twee voorbeelden."

I think those @UCI_cycling rules about arms on the handlebar and descend position are good. Although I’m still waiting to know what was or will be the sanctions for Tour of Poland organiser — Jacopo Guarnieri (@jacopoguarnieri) February 8, 2021

Ook Jacopo Guarnieri van Groupama-FDJ is pro de nieuwe regelgeving. "Ik vind de UCI-regels over de armen op het stuur en een degelijke positie goed", klinkt het. "Al wacht ik nog altijd op wat de sancties zijn of zullen zijn voor de organisator van de Ronde van Polen", voegt de Italiaan eer wel aan toe.