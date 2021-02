Pechvogel van Lotto houdt de moed erin en timmert verder aan lange weg: "Ik hoop dat ik kan beginnen trainen in maart"

Een sleutelbeenbreuk en een bekkenbreuk. Dat was het harde verdict na een valpartij voor de inmiddels 25-jarige Kamil Malecki. De Pool had net zijn seizoen bij CCC afgerond op het moment van de val in november. Het is dus nog even wachten op zijn eerste koers voor Lotto Soudal.

Malecki is één van de nieuwkomers bij Lotto. Zijn eerste taak bij zijn nieuwe ploeg is dus om te herstellen van de opgelopen breuken. Malecki lag 60 dagen na mekaar in het ziekenhuis. "Het was een grote opluchting om eindelijk verenigd te zijn met zijn gezin", zegt hij op de site van zijn ploeg. "Ik ben blij met de progressie die ik al heb gemaakt. Mijn bekken is wel nog niet volledig hersteld, ik kan dus nog niet beginnen trainen."

Ik denk dat ik goed op weg ben naar een volledig herstel

Dat zou in deze fase van zijn herstel een te groot risico zijn. "Op dit ogenblik mag ik nog geen kracht zetten op één van mijn beide benen. Ik ben nog altijd beperkt tot kleine oefeningen. Ik heb recent ook mijn revalidatie gestart bij een physio, dus ik denk dat ik goed op weg ben naar een volledig herstel. Mijn sleutelbeen is goed genezen, ik voel niet al te veel pijn meer. Ik hoop dat ik op de fiets kan beginnen trainen in maart."

Nadien is het dan toewerken naar zijn eerste wedstrijden in het Lotto-shirt. "Ik weet dat ik bij mijn terugkeer in de koers nog niet de beste vorm zal hebben, ik ben dus gedreven om mijn ploegmaats te helpen koersen te winnen. Ik ga er alles aan doen om er voor te zorgen dat ik sterker dan voordien terugkom."