Nieuwe UCI-regelgeving is verhaal van voorbeeldfunctie vs realiteit in koers

Met de regels die de UCI ingevoerd heeft inzake veiligheid is alvast een baanbrekend moment in het wielrennen aangenomen. Posities die in het verleden geregeld gehanteerd werden zullen in principe niet meer te zien zijn. Is het nu allemaal zo nutteloos zoals velen aangeven?

Laat ons er even dieper op ingaan. Geen 'puppy pose'(= polsen op het stuur) of 'supertuck'(= op de buis van de fiets zitten) meer in het wielrennen. Gaat dit de veiligheid tijdens wedstrijden nu effectief verbeteren? Amper. Zijn er andere problemen die veel dringender dienen aangepakt te worden? Ja. Gaat het wielrennen hier slechter van worden? Neen.

Eigenlijk is er vrijwel niemand die werkelijk gelooft dat deze houdingen een groot gevaar vormen tijdens wielerwedstrijden. Zij die de supertuck hanteren - Sagan, Alaphilippe en Hirschi zijn enkele voorbeelden - zijn echte artiesten op een fiets. Die kunnen eventueel nog wel corrigeren. Daar tegenover staat dat niet iedereen in het peloton zo behendig is.

VOORBEELDFUNCTIE REDEN VOOR VERBOD BEPAALDE POSITIES

Het is aanneembaar dat de renners die dat het minst zijn niet zo rouwig zijn om deze regel. Het risico op valpartijen op deze manier was al nihil en wordt op deze manier helemaal weggenomen. Daar gaat het in se zelfs niet eens over. Profrenners worden geacht een rolmodel te zijn voor de jeugd en voor amateurfietsers. Daar moet de reden gezocht worden voor het opleggen van deze regel.

Cijfers over fietsers die zich bezeren omdat ze hun grote idolen willen kopiëren bestaan er niet. Het is wel niet moeilijk om in te beelden dat zulke zaken voorkomen. Waarom heeft de UCI niet meer tijd gestoken in de communcatie ten opzichte van de profs en uitgelegd dat het om een voorbeeldfunctie gaat, in plaats van ineens deze regel op te leggen? Dan zou er al veel minder tegenkanting gekomen zijn.

GOODWILL CREËREN MET EFFECTIEVE MAATREGELEN

Zeker als de UCI daar bovenop zich bereid had getoond om effectief in te grijpen om wielerwedstrijden veiliger te maken. Dat gaan deze regels niet doen, maar het is ook het einde van de wereld niet voor de renners om deze posities op de fiets achterwege te laten.

Communicatie is dus al veel en in het peloton zijn vooral de parcoursen die het gespreksonderwerp zijn wanneer het over veiligheid gaat. Het toelaten van extra controles door een verantwoordelijke van de ploegen, gevaarlijke aankomsten zoals in de Ronde van Polen. Met zulke zaken kan ook nog eens veel goodwill gecreëerd worden.