Wynants begint aan laatste seizoen als prof en dat zal slechts 43 dagen duren

Het laatste seizoen van de 38-jarige Maarten Wynants zal kort zijn. Van 27 februari, tot 11 april, of slechts 43 dagen.

Kort en krachtig dus. “Door omstandigheden”, zegt de renner van Jumbo-Visma aan HBVL. “Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik mijn laatste maanden als profrenner zou aansnijden in de Ronde van de Algarve, voorzien van 17 tot 21 februari. Maar gezien de ontwikkeling van de pandemie in Portugal hebben de organisatoren een nieuwe datum geprikt begin mei. Het is niet anders.”

Erg vindt Wynants het alvast zelf niet. “Nu, je mag dat ook niet dramatiseren. Je moet trouw blijven aan je tactiek en met vertrouwen toewerken naar de toekomst. Algarve valt weg, maar voor het overige verandert er niets aan mijn programma.”

Na Roubaix zal hij in de entourage van de club werken. “Mijn eerste koers is meteen de Omloop Het Nieuwsblad. Nadien trekken we met de klassieke kern voor een tijdje op hoogtestage. Hernemen doe ik in de Driedaagse Brugge-De Panne en vervolgens start ik in iedere eendagskoers E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen tot en met Parijs-Roubaix.”