Alaphilippe werkt na aanval nog voor Ballerini en die schenkt Deceuninck-Quick.Step eerste zege

Met onder andere Alaphilippe waren het niet de minsten die de aanval zochten in de openingsetappe van de Ronde van de Provence. Voorop blijven lukte niet voor de wereldkampioen, waardoor de kansen van Deceuninck-Quick.Step verkeken leken. Daar besliste Davide Ballerini anders over.

De eerste vluchters uit deze Ronde van de Provence waren Calmejane en Fernandez. Er werd hen weinig in de weg gelegd. Het peloton kuierde voort in de aanvangsfase van de etappe, zo liep de voorsprong van het duo op tot meer dan vier minuten.

DECEUNINCK-QUICK.STEP MAAKT KOERS HARD

Dat verschil begon wel al te zakken met enkele klimmetjes in aantocht. Cavagna viel aan, maar zou nog voor de top van de Montée de Brûlat gegrepen worden. Het was echter lang niet de laatste versnelling van één van de mannen van Deceuninck-Quick.Step. De ploeg van Patrick Lefevere maakte de koers hard, zoals zo vaak. Zo was het verhaal van de vroege vluchters al snel voorbij.

De Italianen Ciccone en Moscon namen nadien wat afstand. Dat kon Alaphilippe niet zomaar laten gebeuren. Met zijn drieën zetten ze door en reden ze verder weg in de afdaling. In het peloton hadden heel wat ploegen nog wel rappe mannen zitten, er werd dus jacht gemaakt.

BALLERINI IN SLOTMETERS NOG NAAR WINST

Met drie kilometer te gaan perste Alaphilippe er nog eens alles uit. Dat was de versnelling te veel voor Ciccone. Een kilometer verder waren ook Alaphilippe en Moscon er aan voor de moeite. Alaphilippe trok hierna wel zowaar nog de sprint aan. Démare leek op weg naar de zege nadat hij zijn spurt fors inzette, maar werd in de laatste meters nog geremonteerd door Ballerini. Toch prijs dus voor Deceuninck-Quick.Step.