Arnaud Démare na aanzet haast zegezeker en toch niet gewonnen: "Eerder tactisch met een nadeel te maken"

Arnaud Démare zal zich een hoedje geschrokken hebben, toen hij in de laatste meters Davide Ballerini van Deceuninck-Quick.Step moest laten passeren. Toen Démare zijn sprint had ingezet, leek hij al gewonnen spel te hebben. Door de wind was het echter lastig om die inspanning door te trekken.

Arnaud Démare heeft vorig jaar heel wat sprints met overmacht naar zijn hand gezet, zeker in de Giro. Dat leek opnieuw het geval te zijn in de eerste rit van de Ronde van de Provence. Toch moest hij achteraf genoegen nemen met de tweede plaats. Ik wilde niet ingesloten geraken "Ik zag dat het niet snel genoeg ging en wilde niet ingesloten geraken, dus heb ik de beslissing genomen om mijn sprint te lanceren", legt Démare uit op de site van zijn ploeg Groupama-FDJ. Het was een machtige aanzet, waarmee hij zijn concurrenten op lengten zette. Zuur dat het dan op de streep niet voldoende is overwinning. "De sprint was op zich wel explosief, maar het klopt dat de wind mij niet geholpen heeft. Ik had eerder tactisch dan fysiek met een nadeel te maken."