Bekijk donderdagavond de Zwiftrace waar Victor Campenaerts aan meedoet!

Op de eerste koers op de weg van Victor Campenaerts dit jaar is het nog even wachten. De werelduurrecordhouder is volop aan het opbouwen naar die eerste wedstrijden. Niet enkel met trainingen op de weg, maar ook op de rollen.

Aan virtuele koersen deed Victor Campenaerts ook al mee in het verleden. Dit soort alternatief heeft wel een opmars gemaakt en Campenaerts maakt zich op om zich op deze manier al eens te testen. Campenaerts rijdt deze avond een race via het virtuele platform Zwift. Het gaat om een wedstrijd in het kader van de BeNeLiga. Campenaerts neemt het onder andere op tegen Lennert Teugels. U hoeft er niets van te missen. Deze virtuele koers wordt live gestreamd op YouTube en gaat van start om 19u45. Tonight @GoZwift race live stream!https://t.co/krS2PhoaJG

.@QhubekaAssos — Victor Campenaerts (@VCampenaerts) February 11, 2021 Victor Campenaerts heeft alvast de link gedeeld via zijn sociale media. Wie wil kan alles donderdagavond dus op de voet volgen.