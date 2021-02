Bernal ook in de Provence met ontspannen gevoel en gaat zelfs in dienst rijden: "Hij verkeert in erg goede vorm"

Na zijn deelname aan de Ster van Bessèges heeft Egan Bernal al enkele wedstrijddagen in de benen. Dat betekent niet dat de Tourwinnaar van 2019 nu in de Ronde van de Provence enige druk ervaart. Integendeel, hij wil genieten en indien mogelijk ploegmaat Sosa aan een goede uitslag helpen.

Voor aanvang van de eerste etappe van de Ronde van de Provence stond Bernal onder meer Cyclingnews te woord. "We zullen zien wat mijn kansen zijn. Het hangt er vanaf hoe de benen zijn en vooral hoe het met de rug gesteld is na de vorige koers", schetst Bernal zijn persoonlijke situatie.

Ik denk dat ik ga koersen zoals in Bessèges

Veel redenen om dingen te veranderen na die vorige wedstrijd zijn er eigenlijk niet. Vrank en vrij koersen en plezier maken, daarvoor is Bernal in Frankrijk. "Ik denk dat ik ga koersen zoals in Bessèges: gewoon van de koers genieten en opbouwen richting de grote doelen."

Zelf eist hij bij Ineos het kopmanschap dan ook niet op in de Ronde van de Provence. Dat is voor Iván Sosa. "Ik denk dat we zijn kaart zullen trekken. Hij verkeert in erg goede vorm, ik zal dus proberen om hem te helpen. We zijn goede vrienden. Ik zou het tof vinden als hij het goed kan doen in de koers."