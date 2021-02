Combinatie snelheid en ruimte de sleutel bij zege Ballerini: "Alaphilippe heeft de benen om voor het klassement te gaan"

De kop is eraf voor Deceuninck-Quick.Step in 2021! Daar zorgden Davide Ballerini en Julian Alaphilippe voor. De eerste door de rit te winnen, de laatstgenoemde door in de ontsnapping te gaan en nadien nog mee te werken in de voorbereiding op de sprint.

Toen het op een groepssprint bleek uit te draaien, trokken Alaphilippe en Asgreen de kaart Ballerini. Die moest het dan afmaken. "Ik zat even vast tegen de barrières, maar ik vond alsnog de ruimte. Dank aan het team, dat een geweldige job heeft gedaan. Démare zette zijn sprint zo snel in dat hij vijf-zes meters won. Ik probeerde op zijn wiel te blijven, maar er was heel veel wind in de finale."

Dat speelde echt wel een grote rol, ook bij het kiezen van de weg naar de streep. "De wind stond op drie uur, komende vanaf rechts. Ik probeerde om langs de rechterkant te gaan. Ik vond toch nog de ruimte en kon snelheid maken."

STRATEGIE

Wat was eigenlijk de tactiek van Deceuninck-Quick.Step? "De strategie was om iets te doen na 110 kilometer. Dat deden we met Julian, dat was heel goed. Op 1,5 kilometer van de meet ofzo werd hij gegrepen. Hij heeft het team ook nog geholpen. Het belangrijkste was dan de sprint."

Alaphilippe heeft in elk geval al laten zien dat hij goed is. "Hij heeft de benen om voor het klassement te gaan.", denkt Ballerini. Kan de Italiaan dat zelf ook niet? "Ik? Voor mij is dat niet zo gemakkelijk."