Lotto Soudal kan nog meedoen in klassement maar mist sprintkans: "Hectische en chaotische finale"

Bij Lotto Soudal hadden ze wellicht op wat meer gehoopt tijdens de eerste rit van de Ronde van de Provence. Die draaide uit op een groepssprint en dan hadden ze met John Degenkolb toch iemand in huis die zich moest kunnen mengen.

Alleen gebeurde dat niet echt. Philippe Gilbert deed voorafgaand aan de sprint nog wel enig voorbereidend werk. Bij het positioneren liep toch niet alles helemaal naar wens voor John Degenkolb. De Duitser kwam als zestiende over de lijn en was dan nog de best geplaatste renner van Lotto Soudal.

In de loop van de etappe moesten er vooral zorgen gemaakt worden over het effectief tot stand brengen van een massasprint. "Het doel was om de drie vluchters terug te grijpen om ervoor te zorgen dat we onze kansen in het klassement gaaf hielden", zegt Degenkolb.

💬 @johndegenkolb: "The goal was to reel the three escapees back in to maintain our chances for the general classification. I wanted to go for the sprint, but I couldn’t get a top result in the hectic and chaotic final." #TDLP21 pic.twitter.com/JDA0F63aTV — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) February 11, 2021

Dat lukte wel. Daar tegenover staat dat de daguitslag een tegenvaller was. "Ik wilde er voor gaan in de sprint, maar ik kon geen topresultaat boeken in deze hectische en chaotische finale."