Meteen een etappe voor wereldkampioen Alaphilippe? Moeilijke eerste rit in de Tour de la Provence

Vandaag staat de eerste etappe van de Tour de la Provence op het programma. Het eindigt wel met een vlakke finish, maar daarvoor moeten de renners over vier beklimmingen, waaronder één van eerste categorie.

De renners krijgen geen kans om er rustig in te komen in de Tour de la Provence. De Franse rittenwedstrijd wordt vandaag op gang getrapt met een rit van 179 kilometer waar drie beklimmingen in verwerkt zijn.

De renners krijgen bijna meteen een col van eerste categorie te verwerken en daarna volgen doorheen de dag nog drie beklimmingen van derde categorie. De rit eindigt wel met een vlakke finish, maar de vraag is of het heuvelachtige parcours niet te zwaar is voor de rasechte sprinters.

Moet er meteen gekeken worden naar Julian Alaphilippe? De wereldkampioen start in de Franse rittenwedstrijd aan zijn seizoen en hij zou maar al te graag zijn regenboogtrui meteen laten zien. Of wordt de eerste etappe toch voor een sprinter? Een antwoord krijgen we deze namiddag.