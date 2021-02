Motivatie hoog bij Laurens De Plus: "De start van een geweldige reis"

De voorbije twee jaar vertegenwoordigde Laurens De Plus Jumbo-Visma in de koers. Dit jaar zal hij het shirt van Ineos dragen. Dat doet hij vandaag voor de allereerste keer in wedstrijdvorm in de Ronde van de Provence en hij ziet het helemaal zitten.

De openingsetappe van de Ronde van de Provence zal dus de eerste koersdag worden voor Laurens De Plus bij Ineos. Onze landgenoot kon amper wachten om van start te gaan. Hij deelde dan ook met veel trots op sociale media een foto van het shirt dat hij zal dragen.

Voor het eerst heeft De Plus als Ineos-renner een rugnummer opgespeld. De Plus zal in de Ronde van de Provence te herkennen zijn aan het rugnummer 12. "De start van wat een geweldige reis zal zijn", omschrijft De Plus deze dag. Hij is er duidelijk helemaal klaar voor.