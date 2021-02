Na de Ronde voor profs in 2020 de Ronde voor wielertoeristen in 2021 verplaatst naar het najaar

Vorig jaar was er vanwege het coronavirus geen Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. De Ronde voor de profrenners werd verplaatst naar het najaar en leverde nog een fantastisch duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op.

Na een jaartje te moeten overslaan zijn heel wat fanatieke fietsers in ons land er uiteraard op gebrand om in 2021 wel de Ronde van Vlaanderen te kunnen rijden. Wat dat betreft staat er belangrijk nieuws te lezen op de site 'We Ride Flanders'.

APRIL ONREALISTISCH

Dat is de site van de Ronde van Vlaanderen cyclo. "We hebben de afgelopen weken en maanden alles in het werk gesteld om jou en vele anderen op zaterdag 3 april te verwelkomen aan de start van de Ronde van Vlaanderen Cyclo. Maar we moeten eerlijk zijn en besluiten dat gezien de evolutie rond het coronavirus het onrealistisch is om de Ronde begin april te organiseren."

De Ronde voor wielertoeristen werd dit jaar voorzien voor 3 april. Deze dient dus uitgesteld te worden en wordt verplaatst naar 18 september. "Ingeschreven deelnemers voor 2020 hebben een persoonlijke mail ontvangen met de keuze om hun inschrijving te herbevestigen voor september 2021 of april 2022."