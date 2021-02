🎥 Spannende beelden van sprint in tweede etappe Tour de la Provence: Ciccone raakt net niet meer voorbij Ballerini

Ciccone staat door zijn goede klimmersbenen niet bekend als een sterke sprinter, maar in een sprintje bergop kan hij duidelijk zijn mannetje staan. Zo kwam de Italiaan van Trek-Segafredo nog zeer dicht bij Davide Ballerini.

Toch was de Italiaan van Deceuninck–Quick-Step net iets te sterk voor Ciccone. Zo boekte hij zijn tweede overwinning op twee dagen en blijft hij uiteraard ook de leider in de Tour de la Provence. Bekijk hieronder de beelden van de sprint via de Twitterpagina van Deceuninck–Quick-Step.

That sprint had us on the edge of our seats!

Congrats, @ballero_94! pic.twitter.com/ckjKnquTAO