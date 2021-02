Robbe Ghys heeft grote ambities voor dit jaar: "Mooie dingen laten zien"

Robbe Ghys start zondag aan de Clasica de Almeria. Hij begint met heel veel ambities aan dit jaar waarin hij toch wel enkele belangrijke prestaties en mijlpalen wil neerzetten.

Robbe Ghys wordt automatisch gekoppeld aan de ploegkoers. Met Kenny De Ketele wil hij in Tokio schitteren. Maar er is veel meer dan dat. Hij wil ook op de weg veel laten zien.

Het loopt op wieltjes voor Ghys. “Ik durf te zeggen dat ik dik in orde ben”, vertelt Robbe Ghys aan HBVL. “Tijdens de ploegstage in januari heb ik overal nieuwe records geduwd. Mijn waardes zijn duidelijk verbeterd. Als alles meezit, kan ik dit voorjaar mooie dingen laten zien.”

Ghys zit in de selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad en ook de Ronde van Vlaanderen is mogelijk. “Klopt, ik heb een stekje verdiend in de ruime voorselectie voor de Ronde. Ik wil en kan daar bij horen. Ik heb al een tijdje geen last meer van de knie. De pijn belemmert me niet langer op training.”