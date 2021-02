Twee op twee voor Deceuninck-Quick-Step! Nieuwe overwinning voor Ballerini, valpartij strooit roet in het eten voor Alaphilippe

Davide Ballerini heeft ook de tweede etappe van de Tour de la Provence op zijn naam gezet. De Italiaan was in een sprintje bergop net sneller dan de Italiaan Ciccone en de Spanjaard Aranbaru. Dylan Teuns was de eerste Belg op een knappe vierde plaats.

De tweede etappe was net zoals gisteren licht heuvelachtig met enkele beklimmingen en dus werd er opnieuw naar wereldkampioen Julian Alaphilippe gekeken. Gisteren werd hij net in de finale nog gegrepen en vandaag kwam hij in het absolute slot ten val. Opnieuw geen overwinning dus voor de Fransman.

De zege was wel opnieuw voor Deceuninck–Quick-Step, want Davide Ballerini boekte zijn tweede overwinning in de rittenwedstrijd. In de sprint kwam Ciccone nog gevaarlijk opzetten, maar de Italiaan van Trek-Segafredo moest tevreden zijn met de tweede plaats.

De eerste Belg werd Dylan Teuns. De Belgische renner van Bahrain-Victorious eindigde op een knappe derde plaats. De Spanjaard Alex Aranbaru vervolledigde dan weer het podium achter Ballerini en Ciccone.