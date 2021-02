Tweede overwinning op rij voor Ballerini in de Tour de la Provence: "Wat een ploeg"

Davide Ballerini is uitstekend begonnen aan de Tour de la Provence. De Italiaanse sprinter heeft zijn tweede overwinning op rij geboekt en staat daardoor steviger aan de leiding in het klassement.

Na de wedstrijd was Davide Ballerini uiteraard zeer tevreden met de overwinning. "Wat een ploeg. Ze hebben heel de dag hard gewerkt. We bleven vooraan zitten omdat het glad was en het was ook erg nerveus", staat te lezen bij Wielerflits.

Ballerini hoopt nog enkele weken in deze vorm te kunnen rijden. "Ik voel mij zeer goed en hoop met deze vorm naar de klassiekers te kunnen trekken. Zondag wacht er een nieuwe etappe voor sprinters en dan gaan we opnieuw proberen te winnen", aldus Ballerini.