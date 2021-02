Voorbeschouwing: Een duel tussen Bernal en Alaphilippe op de Mont Ventoux?

In de Tour de la Provence staat zaterdag de koninginnenrit op het programma. De renners starten in Istres om 154 kilometer later aan te komen om de mythische Mont Ventoux.

De voorbije twee etappes in de Provence gingen naar Deceuninck-Quick.Step en Davide Ballerini. De Italiaan zal wellicht geen hoofdrol spelen op de Ventoux dus we zullen na de etappe van zaterdag ook een nieuwe leider krijgen. De renners rijden niet tot de top van de Ventoux, wel tot Chalet Reynard. Dat is het skistation op de Ventoux vanwaar het maanlandschap richting tot begint. Even was er twijfel of de etappe wel door zou gaan wegens de hevige sneeuwvall op de Ventoux vannacht maar de organisatie gaf zaterdagochtend toch groen licht. 3e étape



📍 Istres

🏁 Chalet Reynard

153,9km pic.twitter.com/RGn6PrTG0r — Tour de la Provence (@tourlaprovence) February 13, 2021 Zonder het laatste stuk van de Ventoux erbij, blijft de klim wel nog steeds loodzaar. 93,7 kilometer bergop aan een gemiddelde van 9,1% waarbij rode en zware stroken elkaar afwisselen. Het deelnemersveld oogt alleszins sterk genoeg om er een mooie koers van te maken. Met Egan Bernal staat de Tourwinnaar van 2019 aan de start en met Alaphilipe, Vlasov, Izagirre, Poels, Ciccone, Mas, Aru, Wellens en Konrad lijkt het erop dat we een mooie koers zullen zien op de Ventoux. Of waarom Dylan Teuns niet? De Limburger won in de Ronde van Frankrijk al eens op de mythische Planche des Belles Filles, misschien kan hij ook victorie kraaien op de nog mythischere Ventoux.