In de wegrit is het wel prijs: George Bennett van Jumbo-Visma heeft nationale titel beet

De eerste nationale titel die op de weg is uitgedeeld in 2021, is voor George Bennett. Die moest in het tijdrijden na een spannende strijd nog vrede nemen met zilver. In de wegrit was het goud wel voor hem: Bennett won met overmacht.

In het nationaal kampioenschap van Nieuw-Zeeland moesten de deelnemers een parcours afleggen van 174,4 kilometer. Aan de finish stond er geen maat op George Bennett. Hij rondde een solo met succes af. Geen achtervolgers die hem konden bedreigen, want die volgden op bijna twee minuten. George Bennett had aan de meet liefst 1 minuut en 48 seconden voorsprong op Mark Stewart. Een seconde later bolde ook Michael Torckler over de streep. Bennett was eind vorig jaar naar zijn thuisland gereisd om daar aan enkele lokale wedstrijden, inclusief het nationaal kampioenschap, mee te doen. Dat heeft nu toch ook een prijs opgeleverd.