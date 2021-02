Schitterend één-tweetje voor Ineos op de Ventoux: "De strategie was dat ik of Egan Bernal zou aanvallen"

Dat is meteen een visitekaartje afgeven, wat Ineos deed n de etappe naar de Mont Ventoux. Egan Bernal is misschien de meest klinkende naam in de Ineos-selectie, de winst was echter voor Iván Sosa. Hij en Bernal werden één en twee in de koninginnenrit van de Ronde van de Provence.

Achteraf bekeken is alles naar wens gelopen voor Ineos. "Het was een behoorlijk moeilijke etappe. De strategie was dat ik of Egan zou aanvallen. Ik denk dat we het met zijn tweeën goed aangepakt hebben", zegt ritwinnaar Sosa. "De ploeg heeft hard gewerkt en we kunnen heel tevreden zijn met hoe het is uitgedraaid."

Het was van belang om de pijlen niet te vlug te verschieten. "Het plan was om aan de beklimming te beginnen aan een goed tempo en redelijk laat te demarreren." Dat bleek de juiste keuze. En kunnen winnen op de Mont Ventoux, aan Chalet Reynard, dat kan niet iedereen zeggen. "Het is een mooie klim, maar een zware!"

De ploeg is sterk op dit ogenblik

Door de Ronde van de Provence zo naar zijn had te zetten zorgt Ineos meteen voor een stevig statement. "De ploeg is sterk op dit ogenblik. Het is een mooie manier om aan het seizoen te beginnen en geeft motivatie voor de rest van het jaar."