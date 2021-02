Franse sprinter niet te spreken over sprint laatste rit Tour de la Provence: "Door zijn actie raak ik de hekken"

Nacer Bouhanni eindigde in de laatste rit van de Tour de la Provence op de derde plaats. Toch denkt de Fransman dat er voor hem meer in zat, want door het gevaarlijke actie van Ballerini wordt hij tegen de hekken geduwd.

Phil Bauhaus won de laatste etappe van de Tour de la Provence, maar na de rit was er vooral discussie over de sprint van Ballerini en Bouhanni. Zo zorgde de Italiaan er voor dat Bouhanni tegen de hekken werd geduwd. De Fransman bleef wel op zijn fiets, maar moest door de actie van Ballerini tevreden zijn met de derde plaats. Volgens Bouhanni had het er helemaal anders uitgezien als het om een normale sprint was gegaan. "Als mijn arm en voorwiel niet de hekken zouden raken, had ik deze rit gewonnen", legde de Fransman uit en staat te lezen bij Wielerflits. Uiteindelijk werd hij dus derde achter Bauhaus en Ballerini.