Niels Vandeputte tekent eerste profcontract: "Zie mezelf niet veldrijden en wegwielrennen combineren zoals Mathieu"

Alpecin-Fenix komt met schitterend nieuws: de 20-jarige Niels Vandeputte zal voortaan als profrenner deel uitmaken van de ploeg. Vanaf de volgende maand mag Vandeputte zichzelf profwielrenner noemen. Zijn prioriteit blijft overigens bij het veldrijden liggen.

Niels Vandeputte en zijn ploeg Alpecin-Fenix hebben een akkoord bereikt dat hem in staat stelt om profrenner te worden vanaf 1 maart 2021. Vandeputte verraste zondag nog aangenaam door derde te eindigen in de veldrit in Brussel. Tijdens het wegseizoen in 2021 zal hij deel uitmaken van de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix.

"Niels prof zien worden is voor ons niet zo'n groot nieuws", zeggen de broers Philip en Christoph Roodhooft. "Toen hij nog junior was, bereikten we met zijn ouders al de overeenkomst dat hij prof kon worden wanneer hij dat wou. Niels wilde wachten tot na het BK voor U23, maar toen dat definitief werd afgelast, hebben we het contract getekend. We geloven in Niels' potentieel."

VOLGEND SEIZOEN LAATSTE CROSSSEIZOEN ALS BELOFTE

Vandeputte blikt ook zelf vooruit naar de toekomst en schetst zijn doelen op de korte termijn. "Ik hoop om te verbeteren tijdens het wegseizoen en ook tijdens het volgende veldritseizoen, wat mijn laatste seizoen als U23 zal zijn."

De cross blijft voor hem het belangrijkste. "Dat is wat ik het beste kan. De laatste jaren vind ik ook het wegwielrennen leuk, maar ik ben begonnen met wielrennen omdat ik door de bossen wou koersen. Ik zie mezelf in de toekomst niet veldrijden en wegwielrennen combineren zoals Mathieu. Maar het is leuk om deel uit te maken van een ploeg die me de toelaat de verschillende disciplines uitoefenen die ik wil uitoefenen."