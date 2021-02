Opvallend: Belgisch toptalent voor het eerst in de selectie van Team DSM

Team DSM heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Daar is een verrassende naam bij, want de 20-jarige Henri Vandenabeele is voor het eerst van de partij.

Volgens Het Laatste Nieuws zit Henri Vandenabeele in de selectie van Team DSM voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De 20-jarige Belg is er zo voor het eerst bij voor zijn nieuwe ploeg, want hij kwam voor dit seizoen over van de U23 van Lotto-Soudal.

Henri Vandenabeele werd vorig jaar nog tweede in de Giro voor beloften achter Thomas Pidcock en staat bekend als een goede klimmer. De Tour des Alpes Maritimes et du Var is een Franse rittenwedstrijd en is van 19 tot en met 21 februari.