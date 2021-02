🎥 Genieten het codewoord voor wereldkampioene Van der Breggen: "Ik besef dat het mijn laatste jaar is"

In een filmpje van haar ploeg zegt Van der Breggen uit te kijken naar het rijden van wedstrijden. "Ik heb competitie nodig om de beste versie van mezelf te kunnen zijn. Ik geniet van competitie." Van der Breggen is dus klaar voor het wielerjaar 2021. "Het gaat speciaal worden, want het is mijn laatste seizoen. Van je laatste jaar moet je genieten en dat doe ik momenteel ook."

Dat komt omdat ze zich heel goed realiseert wat er aan het gebeuren is. "Ik besef dat het mijn laatste jaar is. Voor mij gaat het niet om resultaten, maar om het genieten van het wielrennen en van de nieuwe ploeg, met veel nieuwe meiden."

📽️ @AnnavdBreggen : “Next season is going to be a special season for me, because it’s my last one. It’s just about enjoying cycling and enjoying the new team we have with many new girls.”#teamsdworx #wesparksuccess pic.twitter.com/8RidrDYbdQ