Brugge-De Panne niet langer verbonden aan term 'Driedaagse' en vindt nieuwe naamsponsor

Via een videoconference is de volgende editie van Brugge-De Panne voorgesteld. Zeg niet langer de Driedaagse Brugge-De Panne. In werkelijkheid was het al geen driedaagse meer en nu verdwijnt de term ook uit de naam van de koers.

De organisatie heeft een akkoord bereikt met Oxyclean Desinfectant, om de nieuwe hoofdsponsor van de koers te worden. Zoals de naam doet vermoeden handelt Oxyclean in ontsmettingsmiddelen en is het bedrijf in deze tijden dus zeer relevant. DE MOEREN De koers van Brugge naar De Panne zal voortaan de naam Oxyclean Classic Brugge-De Panne dragen. Er is dus geen enkele verwijzing meer naar het verleden naar de wedstrijd als driedaagse. In de editie van 2021 zal de passage langs de Moeren zoals wel vaker opnieuw cruciaal worden. De mannenkoers gaat door op 24 maart, een dag later rijden de vrouwen. Vorig jaar schreven Yves Lampaert en Lorena Wiebes deze wedstrijd op hun palmares.