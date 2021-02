Er is nog werk aan de winkel voor Wout van Aert: "Daar zal hij dan top zijn"

Marc Lamberts, performance coach bij Jumbo-Visma en persoonlijke trainer van Wout van Aert, heeft nog wat werk voor de boeg om zijn poulain helemaal op scherp te hebben.

De situatie is niet ideaal als we Lamberts mogen geloven. "Ik had gehoopt dat Wout met een iets bredere basis naar Tenerife was gekomen”, vertelt hij aan HLN. “Ik ga dat niet dramatiseren. Het niveau van Wout is goed. Maar het moet beter. Hij is goed genoeg om finales te kunnen rijden, maar niet om te winnen. Daar zijn we nu hier voor."

"Er is nog wat werk. Anders kon Wout nu al beginnen koersen en moest hij geen drie weken op een berg komen zitten. Hij weet waar hij mee bezig is. En hij maakt progressie. Dat kan ik nu al zien."

Het gaat volgens Lamberts over twee kilo. "Twee kilo, dat is 7.000 calorieën of iets meer per kilo. Dat maakt 15.000 kilocalorieën. Dat is heel veel en dat heeft zijn tijd nodig. Die tijd gaan we ook nemen. Keihard trainen bovenop de Teide en een dieet volgen, dat gaat niet samen. Beetje bij beetje brengen we zijn gewicht naar beneden.”

“Terwijl de ander voor het slapengaan nog quark eet met heel veel eiwitten in, wordt dat bij Wout beperkt. We kijken er wel op toe dat hij voldoende eiwitten en voedingsstoffen binnen krijgt om te kunnen recupereren van zijn trainingen. Maar ook niets meer. Daar wordt echt tot op het randje gewerkt. Een schepje quark extra, dat moet Wout vermijden."

Vijf weken is er nog nodig om hem op zijn scherpst te krijgen. De Strade Bianche komt daardoor te vroeg. In de Tirreno wil hij zich wel laten zien, zodat hij kan meespelen voor enkele ritzeges, maar niet voor de eindzege. “Pas in Milaan-Sanremo en de Vlaamse klassiekers die daarna volgen, zal Van Aert top zijn”, zegt Lamberts.