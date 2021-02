Frederik Frison heeft goede herinneringen aan de Omloop: "Parijs-Roubaix is een doel"

Frison opende het seizoen in de Tour de la Provence en dat doet hem met een goed gevoel vooruitkijken naar de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Zijn passage op de Mont Ventoux is er eentje om te herinneren. “Elke dag beter en beter”, vertelt Frison aan HLN over de Tour de la Provence. “Kopman Tim Wellens was die ochtend niet gestart. Die rit had ik binnen de ploeg niet meteen een opdracht. Dus mocht ik mijn gang gaan.”

Aan de Omloop van vorig jaar heeft hij alvast goede herinneringen. “Tachtig kilometer van het einde glipte ik mee in de beslissende vlucht met onder meer Jasper Stuyven, Yves Lampaert en Matteo Trentin. In de finale had ik een plaats in de top tien binnen bereik, maar in de laatste honderden meters kwam een achtervolgende groep over ons waardoor ik vijftiende werd.”

Lotto-Soudal zal in de Omloop Tim Wellens en Philippe Gilbert willen uitspelen. Florian Vermeersch krijgt een vrije rol. “Ik zal in hun dienst rijden. Ik denk niet dat ik al snel in de wedstrijd in actie zal moeten komen om de vroege vlucht te controleren. Mijn rol ligt wellicht iets later. Daags nadien doe ik ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna staan Tirreno Adriatico en Milaan-Sanremo op mijn kalender. Voor mezelf is Parijs-Roubaix, mijn favoriete klassieker, een doel.”