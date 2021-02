Greg Van Avermaet en Oliver Naesen klaar voor tweede koers als ploegmaats

In de Ster van Bessèges reden Greg Van Avermaet en Oliver Naesen hun eerste koers van het jaar, hun eerste wedstrijd als ploegmaats bij AG2R ook. De Ronde van de Haut Var staat voor de deur en ook in deze rittenkoers zullen Van Avermaet en Naesen in actie komen.

Dat staat nu helemaal vast nadat AG2R Citroën zijn selectie voor de Ronde van de Haut Var heeft bekendgemaakt. Daar maken Greg Van Avermaet en Oliver Naesen deel van uit. Afwachten of één van hen op 19, 20 of 21 februari een eerste overwinning van het seizoen kan boeken. DRIE FRANSEN IN SELECTIE Zij zijn natuurlijk niet de enige renners waar ze bij AG2R op rekenen. De Fransen in de selectie zijn Dorian Godon, Nans Peters en Clément Champoussin. Daarnaast komen ook de Luxemburger Ben Gastauer en de Australiër Ben O'Connor aan de start. Naast het aankondigen van de ploeg voor de Ronde van de Haut Var laat AG2R ook weten dat Lilian Calmejane, die een lichte hersenschudding heeft opgelopen in de Ronde van de Provence, één week rust moet nemen.