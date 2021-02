Laatste voorbereidingsstage voor Deceuninck-QuickStep

De renners van de Provence en de kern uit de Clasica de Almeria werden in bussen naar Catalonië gebracht. Vanuit twee verschillende hotels wordt een laatste stage gehouden.

“Op zo'n dertig kilometer afstand van elkaar”, zegt ploegleider Wilfried Peeters aan HBVL. “Normaal gezien zaten we nu met een kern in de Ronde van de Algarve, dit is het alternatief. Ook al omdat het in België te slecht weer is om te trainen. Vanaf volgende week is dat anders. In totaal hebben we een zeventiental renners, zonder Evenepoel. Die blijft voorlopig thuis op de rollen rijden.”

De programma’s zijn danig door elkaar geschud. “Het is voortdurend schuiven”, gaat Peeters verder. “De volgende dagen evalueren we in functie van het openingsweekend de voorbije koersen. Woensdag vertrekt een ploeg met onder anderen Sam Bennett en Iljo Keisse naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar op 21 februari de World Tour begint.”

En dat heeft allemaal zijn gevolgen. “Qua logistiek is het echt uitkijken. Neem nu de Strade Bianche, een week na de Omloop. Het vliegverkeer is zo minimaal dat je desnoods twee dagen eerder moet vertrekken om tijdig ter plaatse te zijn. Ik denk dat er de komende maanden nog veel met de autocar zal worden gereisd.”