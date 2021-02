Negen beste ploegen in dameswielrennen present op Nokere Koerse: "Heel blij dat we wereldtop mogen verwelkomen"

De organisatie van Nokere Koerse heeft aangekondigd welke teams in de vrouwenkoers gaan meedoen dit jaar. Het belooft een schitterende editie te worden, want de top van het vrouwenwielrennen komt naar Deinze. Alle WorldTour-teams tekenen present.

"Er zijn in het vrouwenwielrennen 9 WorldTourteams en die staan allemaal aan de start in Deinze", legt koersdirecteur Gil Steyvers uit. "We zijn heel blij dat we de wereldtop mogen verwelkomen." Die bewuste WorldTour-ploegen zijn Liv Racing, SD Worx, Alé BTC Ljubljana, Canyon SRAM, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, Movistar, BikeExchange, DSM en Trek-Segafredo.

Naast deze 9 teams doen er dus nog 11 continentale ploegen mee. Daar zijn ook de Belgische formaties Lotto Soudal Ladies, Bingoal Casino-Chevalmeire, Doltcini-Van Eyck-Proximus en Multum Accountants bij. De vrouwen rijden ook Nokere Koerse op 17 maart, voor de mannen.

BEPERKT PELOTON

De 20 ploegen zullen elk slechts 6 rensters aan de start brengen. "We beperken het peloton bewust; dat maakt een veilig en aantrekkelijker koersverloop waarschijnlijk. De rensters krijgen 124 kilometer voor de wielen, met niet minder dan 25 kasseistroken, goed voor 13 kilometer kasseien."