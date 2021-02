Twijfel bij Teunissen in het ziekenhuisbed: "Nu heb ik opnieuw te maken met een tegenslag"

Dit kent Mike Teunissen nu al wel: na een valpartij aan het begin van een - hopelijk niet te - lang herstel staan. De Nederlander van Jumbo-Visma moet zijn moed weer bijeen rapen. Begrijpelijk is de eerste ontgoocheling wel groot.

In plaats van zich voor te bereiden op de klassiekers stuurde Teunissen op Instagram een foto van zichzelf in het ziekenhuisbed de wereld in. "Ik beschouw mezelf normaal als een optimistisch persoon en iemand die goed met de fiets overweg kan. De laatste dagen ben ik aan beiden beginnen twijfelen. Vorig jaar was al zwaar, maar nu heb ik opnieuw te maken met een tegenslag."

Teunissen komt nog eens terug op het moment van de val. "Mijn ploegmaats zagen het gebeuren en omschreven het als heel veel pech. Ik reed tegen een moeilijk zichtbare steen en viel. Verder medisch onderzoek heeft aangetoond dat ik enkele weken nodig heb om te herstellen, maar hopelijk zal ik de kracht vinden om terug te vechten."

Enkele weken is mogelijk zelfs wat optimistisch. Volgens de laatste berichten is het niet ondenkbaar dat het voorjaar aan hem voorbij gaat. Wel is Teunissen dankbaar voor de steun. "Een grote dankuwel aan iedereen voor de berichten, in deze slechte tijden apprecieer ik die nog meer."