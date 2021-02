Zorgen om randzaken maken het geen evidente instap in 2021 voor Nairo Quintana

Arkéa-Samsic kondigde aan dat Nairo Quintana van start zal gaan in de Tour des Alpes Maritimes et Haut Var. Al schitterend dat dit na zijn operaties aan de knieën kan. Of Quintana makkelijk zijn stempel zal kunnen drukken op dit wielerseizoen, is nog maar de vraag.

Zoals in vele sporten moet het ook in de wielrennerij goed zitten tussen de oren, vooraleer je echt succes kan boeken. Het mentale speelt zo'n grote rol. Kan Quintana straks vrank en vrij beginnen koersen, om dan misschien te schitteren in de bergritten? Het valt te betwijfelen. Daarvoor heeft er de voorbije maanden te veel gespeeld.

Om te beginnen waren er de blessures. De Tour van 2020 toonde aan welke kwetsuren Quintana met zich meesleepte, en dan kwam er nog een valpartij tijdens de wedstrijd bovenop. Ongeveer een maand na de Tour geraakte de ernst van de situatie duidelijk: de Colombiaan zou vier tot acht maanden buiten strijd zijn.

BEST CASE SCENARIO

Liefst twee keer moest de ronderenner onder het mes. Toch is het het best case scenario geworden: 'slechts' vier maanden buiten strijd. Twee maanden na zijn operaties waagde hij zich voor het eerst aan een proefritje. En zie, nu heeft hij groen licht gekregen om te koersen. Al een groot succes dat hij al zo ver staat.

© photonews

Of dat zorgeloos zal lukken is gezien de ernst van de blessures een andere zaak. Mogelijk had Quintana vorig jaar erger kunnen voorkomen als hij het sneller even rustiger aan had gedaan en onderzoek de voorkeur had gegeven op de koers. In die val mogen Nairo en zijn entourage geen tweede keer vallen. De eerste koersen zullen alleszins een ferme test worden voor zijn blessuregevoelige knieën en ellebogen.

WEINIG NIEUWS OVER DOPINGONDERZOEK

Daarnaast is er ook nog het dopingonderzoek dat na de Tour van vorig jaar tegen Quintana en zijn ploeg werd opgestart. Veel nieuws is daar nog altijd niet over. Voornamelijk een arts en een fysiotherapeut van de ploeg kwamen in het vizier van de onderzoekers. Quintana hield steeds zijn onschuld staande en voorlopig blijft die ook nog overeind.

© photonews

Al is de renner ook nog niet vrijgepleit. Vanuit de ploegleiding blijven ze hem ook steunen, al werd ook verklaard dat het een andere zaak zou zijn indien hij schuldig zou bevonden worden. Dat het onderzoek nog niet tot een conclusie gekomen is omtrent zijn persoon, is misschien nog het meest vervelende. Zo blijft dat toch een beetje als een Zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen.

MENTALE STERKTE

Zorgen om blessures, zorgen om de dopingzaak: niet de manier waarop je je seizoen wil inzetten. Terwijl hij vorig jaar bij momenten echt wel als herboren rond reed. Niet in de Tour, maar wel in koersen als de Ronde van de Provence, Parijs-Nice, de Tour de l'Ain en... de Tour des Alpes Maritimes et Haut Var. Niet simpel om in deze omstandigheden dat niveau te evenaren. Lukt het hem toch, dan moet hij mentaal wel erg sterk zijn.