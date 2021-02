Elia Viviani meteen weer kopman bij Cofidis na hartproblemen

Elia Viviani is de kopman van Cofidis voor de UAE Tour (WorldTour), die zondag van start gaat. Dat deelde zijn team woensdag mee.

De 32-jarige Italiaan onderging een maand geleden een kleine ingreep voor een hartprobleem, maar is nu weer klaar voor de dienst. "Alle lichten staan op groen", klinkt het bij Viviani. "Ik heb een tijdje volledige rust moeten nemen, maar ben nu weer volop aan het trainen.”

Veel verwacht hij er zelf echter nog niet van. “Ik ben blij dat het probleem van de baan is en ben klaar om weer te koersen. Om dat met grote ambities te doen, zal het nog wat te vroeg zijn. Maar ik heb er zin in, wil weten hoe ver ik sta. Het wordt een interessante test. Het belangrijkste is dat ik wedstrijdritme opdoe voor Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo."