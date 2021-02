Guillaume Martin is terug: "Zien of ik ga voor ritzege of klassement"

De kopman van de Cofidis-ploeg hervat volgende week de competitie op de wegen van de Boucles Drôme-Ardèche. Licht geblesseerd aan de knie tijdens zijn voorbereiding, is de klimmer klaar om de vele uitdagingen van het seizoen aan te gaan.

De beste Fransman van de laatste Ronde van Frankrijk begint zijn seizoen volgende week in de Drôme Classic. Guillaume Martin heeft sinds half december steeds terugkerende kniepijn.

Bovendien heeft een val eind januari op een natte weg, tijdens een trainingsstage van de ploeg in Sierra Nevada, hem pijn in de ribben en een hematoom in zijn linkerknie bezorgd. Maar Guillaume Martin wil zichzelf geruststellen over zijn fysieke conditie en houdt zijn enthousiasme intact.

"Deze problemen hebben zeker een impact gehad op mijn voorbereiding”, klinkt het bij Guillaume Martin. “Maar geleidelijk aan, word ik beter, ik ben in staat om goed te trainen. Ik ga alles doen wat ik kan om de beste niveau terug te krijgen. Ik hoop de Boucles Drôme Ardèche in een goede fysieke conditie te benaderen. Daarna neem ik deel aan Parijs-Nice en afhankelijk van mijn vorm zullen we zien of er een mogelijkheid is om te mikken op een plaats in het algemeen klassement of een ritzege.”