Trentin houdt zich voor dat Van der Poel niet onklopbaar is: "Voor mij was het WK in Harrogate het bewijs"

Als Matteo Trentin dit jaar wil oogsten in de klassiekers, zal hij voorbij Mathieu van der Poel moeten. Weeral. Hij is de Nederlander al dikwijls genoeg tegengekomen en weet dus hoe goed hij is. Maar onklopbaar, neen, dat is hij niet.

Wie Van der Poel zegt, zegt voor Trentin het jaar 2019. De Italiaan kreeg toen van de Nederlander keer op keer lik op stuk in de finales in de Tour of Britain. Twee weken later op het WK was het een ander verhaal. "Voor mij was het WK in Harrogate het duidelijke bewijs dat renners als Van der Poel niet onverslaanbaar zijn", zegt Trentin aan Bidon Magazine. "Want daar was hij er niet bij toen het om de knikkers ging."

OPBOKSEN TEGEN JONGERE GENERATIE

Het is in elk geval zo dat het voor Trentin opboksen is tegen een jongere generatie, soms tegen renners nog jonger dan Van der Poel. "Er zijn dertien-veertien hele sterke youngsters, maar het het is niet zo dat wij bij hen in het niets vervallen."

Trentin herkent het ook in het rondewerk. "Egan Bernal ging zogezegd vijftien maal de Tour winnen en alle andere koersen ook." Inmiddels heeft ook de Colombiaan met de andere kant van de medaille kennisgemaakt. "Wielrennen is een sport waarbij het moeilijk wordt als je aan de top staat."