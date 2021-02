Zoals Van Aert in België: Richie Porte is in zijn land nu 'wielrenner van het jaar'

Na een ijzersterk seizoen verschillende awards ontvangen: Wout van Aert weet hoe dat gaat. Porte mag op zijn 36ste ook nog eens meemaken om een bijzondere onderscheiding op zijn cv te zetten. Hij is in Australië gelauwerd als wielrenner van het jaar.

Dat mag ook niet verbazen. Als ancien wist Richie Porte in 2020 een podiumplaats te behalen in de Ronde van Frankrijk en dat spreekt uiteraard tot de verbeelding. Ook had hij in het begin van het jaar de Tour Down Under gewonnen, niet onbelangrijk voor Australiërs.

'OPPY'

Porte werd dus verkozen tot Australisch wielrenner van het jaar en mocht hierdoor de Sir Hubert Opperman Medal in ontvangst nemen. Ook wel kortweg de 'Oppy' genoemd. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Porte de 'Oppy' ontvangt.

Porte hoopt het succes ook dit seizoen nog verder te brengen, maar dan wel in een ander shirt. Hij verliet Trek-Segafredo om terug naar het oude nest bij Ineos te gaan. Ook de wielrenster van het jaar werd in Australië aangeduid. Dat werd Grace Brown.