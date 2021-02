AG2R-renner zag Bardet vertrekken maar wil ook werken voor een Van Avermaet: "Steentje bijdragen aan succes"

Het is een hele schok, de switch die ze bij AG2R maken door het vertrek van Bardet. Van Avermaet & co kwamen in de plaats. Niet langer dus de focus op een klassement in een grote ronde, wel zijn de klassiekers nog belangrijker geworden.

Wat betekent dat voor de renners die er vorig jaar al waren en er nu nog zijn? Zoals bijvoorbeeld een Nans Peters, in 2020 winnaar van een rit in de Tour. Het vertrek van Bardet werkt voor hem niet noodzakelijk bevrijdend, zo zegt hij aan Cyclism'Actu. Het is ook niet zo dat Peters nu een geheel andere status in de ploeg opeist. "Ik ben er nog altijd voor de ploeg, voor het collectief. Dat gaat niet veranderen. Romain Bardet is er niet meer, tegenwoordig hebben we Aurélien Paret-Peintre, Bob Jungels, Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy..." OPENINGEN OM IN ONTSNAPPING TE GAAN Ook die mannen, onder meer een Van Avermaet, wil Peters helpen indien mogelijk. "Er zijn openingen voor mij om in een ontsnapping te gaan en mijn kaarten op tafel te leggen, maar nadien ben ik er ook om de kopmannen in de ploeg te ondersteunen, om mijn steentje bij te dragen aan hun succes."