Pidcock blij met uitspraken Brailsford en koersstijl ploegmaats: "Zouden meer succes kunnen hebben in klassiekers"

Tom Pidcock lijkt op het goede moment beland bij Ineos, net nu het een nieuwe koersstijl heeft geïntroduceerd. Die moet bestaan uit veel meer aanvallen en veel minder de tegenstand versmachten in het peloton. Dat oogt bij momenten toch wat saai.

Maar wat als Ineos toch voor die aanpak opteert? Moet Pidcock dan in het gelid springen en zich ook zo opofferen? "Ik heb er geen probleem mee om in een treintje te rijden", zegt Pidcock aan The Telegraph. "Maar ze weten en begrijpen hoe ik wil koersen. Ik denk dat ze hun koersstijl echt willen veranderen en Dave Brailsford heeft dat ook al gezegd in de media. Dat is goed om te horen."

Als je de samenstelling van de ploeg bekijkt, is het potentieel hiervoor ook aanwezig. "Veel van de nieuwe renners rijden graag offensief. Je hebt nog altijd de groteronderenners in het team, maar je hebt ook renners die echt willen koersen. Zoals mezelf, Ethan Hayter. Met de renners die er zijn bij Ineos zouden we meer succes kunnen hebben in de klassiekers."

Ik ben blij dat ik nu dat stapje opwaarts maak

Pidcock beklaagt zich zijn keuze voor zijn nieuwe ploeg alvast niet. "Ik ben eindelijk in een positie waarbij ik kan meedoen aan alle koersen waar ik aan wil meedoen. Het zat er een lange tijd aan te komen. Als U23 ben ik altijd oog blijven hebben voor de lange termijn, ik ben blij dat ik nu dat stapje opwaarts maak."