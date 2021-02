Speerpunten Deceuninck-Quick.Step blikken vooruit op UAE Tour: "Geweldige start verderzetten"

Lang heeft Deceuninck-Quick.Step niet moeten wachten op zijn eerste zeges. In de UAE Tour gaat de ploeg op zoek naar nog meer overwinningen. Het is duidelijk wie op welk terrein wordt uitgespeeld: Sam Bennett in de sprints, João Almeida bergop.

"Het is een goede winter geweest en ik kijk er naar uit om het seizoen in te zetten", zegt Sam Bennett voorafgaand aan de UAE Tour. "Je ziet in de eerste koers altijd hoe de conditie is, ik kan dus amper wachten tot het zondag is."

Volgens de Ier zijn er zeker voldoende mogelijkheden waarbij hij zich kan meten met de beste sprinters. "Er zullen veel sprinterskansen zijn. Ik hoop het goed te doen, ook al is er sterke concurrentie. De ploeg kende een geweldige start in Frankrijk vorige week en het zou leuk zijn moesten we die kunnen verderzetten."

© photonews

Ook voor Almeida is de UAE Tour de eerste koers van het jaar. "Het voelt goed om eindelijk aan het seizoen te beginnen. Ik vind het boeiend om naar de Emiraten te gaan en deze koers te ontdekken", zegt de Portugees over zijn eerste deelname.

Over enige verwachtingen maakt hij zich geen zorgen. Eerst maar eens aftasten. "Ik weet niet exact hoe het met mijn vorm gesteld is. Dat weet je nooit na de winter. Ik zal dag per dag nemen en zien hoe de dingen gaan." Ten slotte heeft Deceuninck-Quick.Step met Cattaneo en Masnada nog renners die bergop hun mannetje kunnen staan.