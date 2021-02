Trek-Segafredo rekent in Tour des Alpes-Maritimes et du Var vooral op klimmers: twee klassementsrenners zijn geselecteerd

Vanaf morgen staat de Tour des Alpes-Maritimes et du Var op het programma. Het is een Franse rittenwedstrijd van drie dagen en bij Trek-Segrafedo rekenen ze in deze wedstrijd vooral op de klimmers.

Zo zijn onder meer twee klassementsrenners van de partij. Giulio Ciccone maakte al indruk in de Tour de la Provence en krijgt in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var opnieuw de kans om zich te bewijzen. Daarnaast is ook de Nederlander Bauke Mollema één van de renners om in de gaten te houden.

Ook de rest van de selectie van Trek-Segafredo bestaat uit renners die graag aanvallen en zich kunnen uitleven in de bergen. Zo zijn ook Julien Bernard, Gianluca Brambilla, Kenny Elissonde, Juan Pedro Lopez en Toms Skujins van de partij.