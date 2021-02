Bauke Mollema houdt met machtige sprint Belg af in openingsrit in Frankrijk

In de Tour des Alpes-Maritimes et du Var zit de eerste etappe erop. En dat leverde meteen het nodige spektakel op.

De Tour des Alpes-Maritimes et du Var bracht ons in de eerste etappe van Biot naar Gourdon over 188 glooiende kilometers.

Otto Vergaerde zat in de vroege vlucht, maar door beukwerk van onder meer Team Ineos werden zij een halt toegeroepen.

Mollema

De Col du Gourdon moest drie keer beklommen worden, in een sprint bergop was het uiteindelijk Bauke Mollema die won.

Greg Van Avermaet van zijn kant kwam net te laat om met een ultieme remonte nog te winnen, maar met de tweede plaats toont hij meteen zijn vorm.